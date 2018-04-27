Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü: Menbiç’te ABD ile devam edeceğiz

ABD'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Pompeo ile bugün bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, görüşmenin iyi geçtiğini söylerken, "Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, Menbiç’te ABD ile birlikte hareket edeceklerini söylerken, “Menbiç’te takvime dayalı atılması gereken adımlar var” dedi. ABD’nin dışişleri bakanı olduktan sadece birkaç saat sonra Brüksel’e gelen Pompeo ile görüşmenin verimli geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Menbiç’te Fransız varlığı yok. Biz ABD ile devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, yaptırım konusunun gündeme gelmediğini dile getirirken, teröre karşı mücadele için Pompeo ile görüştüklerini söyledi.

Rahip Brunson konusunun da gündeme geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, “İddianamenin hazırlanması bile bir süre aldı. Suçlamaların ne olduğunu herkes biliyor. Türkiye’de yine rahipler, din adamları, hahambaşıları, birçok din adamı özgürce ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bu hukuki bir konu” dedi.

S-400 sürecinin tamamlandığını söyleyen Çavuşoğlu, sonraki adımlarda müttefiklerle birlikte ilerleyebileceklerini ve Patriot satın alabileceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Pompeo göreve yeni geldiği için S-400 sürecini başından beri anlattım” dedi.

Çavuşoğlu, “Teröristlere karşı da, diğer bölgelerde de IŞİD ile mücadele devam edecek, bugün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile neler yapmamız gerektiğini de biraz konuştuk. ABD ile (Menbiç konusundaki) yol haritasının onaylanma safhası bitmedi, uygulama safhasını da göreceğiz. ABD Kongresi’nde Türkiye’ye karşı yaptırım gibi girişimler var, ABD’den böyle bir adım gelirse bizden de karşı adım gelir, hiçbir taraf kârlı çıkmaz” dedi.