Çin: Filistin sorunu siyasi yollarla çözülmeli

Çin'in BM'deki daimi temsilcisi Ma Zhaoxu, Filistin sorununun siyasi yollardan çözülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplumun dayanışmayı güçlendirmeleri gerektiğini açıkladı.

Çin Uluslararası Radyosu - Ma, siyasi çözümün, Filistin ve İsrail halklarının temel çıkarlarına uyduğu gibi Ortadoğu dâhil tüm dünya halklarının ortak beklentisi olduğunu vurguladı.

BMGK, dün Ortadoğu konulu açık oturum düzenledi. Ma Zhaoxu, oturumda yaptığı konuşmada, Filistin krizinin Ortadoğu'da barışı etkileyen köklü bir konu olduğuna işaret ederek, kapsamlı bir çözüm getirilmesi halinde ancak Ortadoğu'da siyasi durumun temel olarak iyileşebileceğini kaydetti.

Yahudi yerleşim merkezlerinin yasa dışı inşasının sürekli ilerletildiğine ve şiddet olaylarının arttığına dikkat çeken Ma, Çin'in Gazze'de yükselen tansiyonu yakından takip ettiğini, olayların çok sayıda can ve mal kaybına yol açmasından ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

"İki devletli çözüm" planının tek doğru yol olduğunun altını çizen Ma Zhaoxu, uluslararası toplumun, BM'nin ilgili kararları, "barış için toprak" ilkesi ve Arap Barış Önerisi temelinde görüşmelerin yeniden başlatılması için ortak çaba harcaması gerektiğini söyledi.

Ma Zhaoxu, tüm taraflara itidal çağrısı yaparak, durumu daha da kötüleştiren eylemlerden kaçınmaları ve yeniden diyalog için elverişli bir ortam hazırlamaları gerektiğini belirtti.