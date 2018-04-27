Ermenistan Cumhurbaşkanı muhalif liderle görüştü

Ermenistan'da protesto gösterilerini örgütleyen muhalif lider Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştüğünü duyurdu.

NTV/ Paşinyan görüşmede siyasi krizin nasıl aşılacağının ele alındığını söyledi.

Ermenistan'da, Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasını getiren protesto gösterileri üçüncü haftasına girdi.

Göstericiler, siyasi yapıda köklü değişiklik istiyor. Parlamento 1 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak, yeni başbakanı seçecek.

Başbakanlık için protestoları örgütleyen muhalif milletvekili Nikol Paşinyan'ın adı ön plana çıktı.

Paşinyan dün akşamkı mitingde, başbakanlık görevine vekalet eden Karen Karapetyan ile görüşmek istediğini söylemişti.

Ancak Karapetyan cephesinde görüşmeye dair tutum değişikliği yok. İkilinin çarşamba günü bir araya geleceği açıklanmış, içeriğine ilişkin mutabakat sağlanamadığı için görüşme iptal edilmişti.