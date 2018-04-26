Cumhuriyet davasındaki kararlar hakkında Avrupa'dan ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. Cumhuriyet'çilere verilen cezaları "absürt" olarak niteleyen Piri", Cumhuriyet kararında adaletin kırıntısı bile yok" dedi.

Piri, Cumhuriyet davası kararları sonrası kişisel Twitter hesabından "Cumhuriyet kararında adaletin kırıntısı bile yok. En eski Türk gazetesinin 15 gazetecisi ve çalışanı terör suçlamalarından absürt cezalara çarptırıldı. Gazetecilik suç değildir" paylaşımında bulundu.