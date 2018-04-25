Beyaz Saray'dan '1915 olayları' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’a çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Meds Yeghern’ ifadesiyle tam olarak ne kastettiği ve soykırım iddialarını tanıyıp tanımadığı soruldu.

Hürriyet- Sanders, “Başkan Trump’ın açıklaması daha önceki başkanlık açıklamalarıyla tutarlık arz ediyor.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenilerin 1915 Olayları’nı andığı 24 Nisan’da yayınlanan açıklamasında, ‘soykırım’ ifadesini kullanmadı. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ikinci 24 Nisan açıklamasını yapan Trump, selefi Barack Obama’nın açtığı yoldan giderek bir kez daha ‘soykırım’ yerine ‘Meds Yeghern’ (Ermenicede "Büyük Felaket) ifadesini kullandı. Ancak Trump’ın bu yılki açıklamasında geçen yıla oranla daha sert bir dil kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'a çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Meds Yeghern’ ifadesiyle tam olarak ne kastettiği ve soykırım iddialarını tanıyıp tanımadığı soruldu.

Sanders, “Başkan Trump’ın açıklaması daha önceki başkanlık açıklamalarıyla tutarlık arz ediyor.” dedi.

Ermenilerin ‘soykırım’ tezlerini kanıtlamak için sık sık o dönem yazdığı kriptolara başvurduğu ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Büyükelçisi Morgenthau’ya atıfta bulunan Trump’ın 24 Nisan açıklaması önceki Başkan Barack Obama’nın 2015 ve 2016 açıklamalarına benzetilmişti.