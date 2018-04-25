Marketten krem çaldığı ortaya çıkınca istifa etti

Cifuentes'in yüksek lisans diplomasının da sahte olduğu iddia ediliyordu.

Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı Cristina Cifuentes, hakkında çıkan ‘hırsızlık’ ve ‘belgede sahtecilik’ gibi iddialar nedeniyle istifa etti. Hakkında önce yüksek lisans diplomasının sahte olduğu yönünde iddialar öne sürülen Cifuentes, ardından 2011 yılında bir marketten krem çaldığı videoyla gündeme geldi.

Cristina Cifuentes, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un genel başkanlığını yaptığı Halk Partisi’nin üst düzey isimlerindendi. Madrid’deki Kral Juan Carlos Üniversitesi (URJC) hukuk fakültesinden aldığı 2011-12 tarihli diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine istifa baskılarına maruz kalan Cifuentes, iş arkadaşlarının ve ailesinin daha fazla huzursuz olmaması için istifa ettiğini açıkladı. Cifuentes’in üniversitedeki derslere katılmadan ve sınavlara da girmeden diploma aldığı öne sürülüyor.

'HATAYDI'

Diploma tartışmaları haftalardır sürerken, İspanyol haber sitesi OKdiario’da bugün yayınlanan bir videonun istifa kararını getirdiği konuşuluyor. 2011 tarihli videoda Cifuentes, bir markette iki tüp krem çaldığı iddiasıyla güvenlik görevlisi tarafından aranırken görülüyor. Görüntülerin gerçek olduğunu kabul eden Cifuentes, ‘istemeyerek’ 40 Euro değerinde ürün almış olduğunu ve daha sonra ödeme yaptığını kabul etti. Cifuentes olayla ilgili olarak, "Hataydı" yorumunu yaptı.

Bir linç kampanyasının kurbanı olduğunu söyleyen Cifuentes şöyle konuştu: “Bu siyasi olmayı aşan, kişisel olan bir taciz ve imha kampanyası. Bazı kırmızı çizgiler aşıldı. Hayatım boyunca yaptığım tüm eylemler sorgulanıyor.”

3 yıldır görevden olan Cifuentes, Halk Partisi hakkında çıkan birkaç yolsuzluk skandalının ardından bu görevin başına getirilmişti. Yerel seçimlere 1 yıl kala görevinden istifa eden Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı, yerine kimin geleceğini ise açıklamadı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, “Yapması gereken şeyi yaptı. Durumlar, istifasını zorunlu hale getirmişti” dedi. Solcu Podemos Partisi’nden yapılan açıklamada, Cifuentes’in istifasının ‘utanç dolu bir aydan’ sonra geldiği belirtilirken, liberal Ciudadanos Partisi ise “Memnunuz, Madrid değişimi hak ediyor” ifadelerine yer verdi.