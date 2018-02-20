Çin'den cenazelerdeki striptiz performansına müdahale

Kültür Bakanlığı geçtiğimiz ay, cenazelerde, düğünlerde ve geleneksel Çin Yeni Yılı kutlamlarında "striptiz" ve diğer "müstehcen, pornografik ve kaba performansları" sona erdirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Ülkede, cenazelere katılan striptizcilere dönük 2006'dan bu yana bir müdahale söz konusu. "Müstehcen" performansları kısıtlama yönündeki ikinci adım ise, 2015'teki kampanyayla gelmişti.

Kültür Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, cenazelerdeki striptiz performanslarının Henan, Anhui, Jiangsu ve Hebei'nin başta olduğu 19 ilde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Çin'de kırsal kesimdeki bazı topluluklar, cenazelere daha büyük katılımın ölüleri onurlandırdığını düşünüyor ve gelir kazandırdığını söylüyor.

Öte yandan bazı uzmanlar, erotik gösterilerin doğurganlığa saygı anlamına geldiğini vurguluyor. Medya profesörü Kuang Haiyan, The Global Times'a verdiği demeçte, "Kültürel antropoloji yorumuna göre, bu üremeye dönük saygıdan gelen bir ibadet. Dolayısıyla cenaze töreninde erotik performans sadece bir kültürel öğe" diyor.

Yeni kampanyanın, cenaze giderleri için kişilere mali bir yardım öngördüğü bildiriliyor.