Hint guru tecavüzden suçlu bulundu

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde bir mahkeme, dünya çapında 40 milyon takipçisinin olduğunu öne süren bir guruyu tecavüzden suçlu buldu.

BBC TÜRKÇE- Asaram Bapu’nun 2013 yılında Jodhpur kentindeki aşramında ‘tedavi etmek’ üzere odasına çağırdığı 16 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiği kaydediliyor. Gurunun destekçilerinin düzenleyeceği olası protesto gösterilerinin şiddet eylemlerine dönüşebileceği gerekçesiyle davanın görüldüğü Jodhpur kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mahkemenin günün ilerleyen saatlerinde cezasını açıklaması beklenirken, mağdurun avukatı Utsav Bains, Asaram’a ömür boyu hapis cezası verilmesini beklediğini söyledi. Bains, “Ancak mağdurun ve ailenin yaşadığı travmayı hiçbir ceza telafi edemez” dedi.

77 yaşındaki Asaram, başka bir tecavüz iddiasıyla ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde de yargılanıyor. Hindistan’da son yıllarda spiritüel öğretilerde bulunan bu tür gurular art arda tecavüz haberleriyle gündeme geliyor.

Ülkedeki bazı gurular, milyonlarca takipçi kazanıyor, vergi ödemeksizin para topluyor ve siyasetçilerle yakın ilişkiler kuruyor. Hindistan’ın popüler dini liderlerinden Gurmeet Ram Rahim Singh’in geçen yıl tecavüzden suçlu bulunmasının ardından düzenlenen protestolarda çıkan çatışmalarda en az 23 kişi ölmüştü.