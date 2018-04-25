Bu şehirde turistlere ev vermek yasak

BBC TÜRKÇE- Yasak kararı, kent sakinlerinin evlerin internet siteleri ve telefon uygulamaları aracılığıyla kısa süreli kiralanmasının kiraları yükselttiğinden şikayet etmeleri üzerine alındı.

Palma Belediye Başkanı Temmuz'da başlatılması planlanan yasağın, kitlesel turizmden mağdur olan tüm kentlere örnek olabileceğini söyledi.

Ancak işyeri sahiplerini temsil eden kuruluşlar çok sayıda ailenin, mali anlamda olumsuz etkileneceğini iddia ediyor.

Kararın arkasında ne var?

Palma, dünya genelindeki birçok kent gibi, kısmen internet siteleri ve uygulamalar üzerinden ev kiralanması nedeniyle ziyaretçi sayısında büyük artış yaşadı.

Solcu yerel yönetimden yetkililer, turistlere izinsiz kiralanan konut sayısının 2015-2017 arasında yüzde 50 arttığını belirtti.

Turizmin fiyatları yükselttiği şikayeti de var. Kentteki kiraların 2013'ten bu yana yüzde 40 arttığı, aynı zamanda turistlerin oturduğu mahallelerde gürültü ve kötü davranışlar nedeniyle koşulların kötüleştiği belirtiliyor.

Belediye Başkanı Antoni Noguera "Palma kararlı ve cesur bir kenttir. Kendin genel çıkarı adına bu yasağı koyduk ve bu anlamda bir denge kurmanın önemli olduğunu düşünen diğer şehirler içinde önayak olduk" dedi.

Müstakil evler, havaalanının yanı ve sanayi bölgeleri gibi koruma altındaki alanlarda bulunmuyorlarsa yasaktan muaf tutulacaklar.

Palma Belediyesi'nin Şehir Planlama Müdürü José Hila "Palma'da evlerin tatilcilere kiralanması ve kiralardaki artış arasında bir parallellik var. Tüm Avrupa kentleri bu nedenle akşamdan sabaha değişim geçiriyor. Buna bir düzen geçirmek gerekiyor. Palma'da yine tatil için kiralanan evler olacak ama olması gerektiği yerde" dedi.

Palma, geçen yıl da izinsiz dairelerin ilanlarının yayınlanmasını yasaklamış ve kuralı ihlal edenlere büyük para cezaları getirmişti. Barcelona da benzer bir karar almıştı.

Karara tepkiler nasıl?

Palma Mahalleler Birliği Federasyonu Başkanı Joan Forteza, altı binden fazla imza toplayan dilekçenin sunulmasıyla alınan karardan memnun olduğunu söyledi.

Ancak, yerel küçük işletmeleri temsil eden Pimeco adlı kuruluş, ev kiralanmasının tüketimi arttırdığını ve çok sayıda ev sahibinin önemli bir gelir kaynağından mahrum kalacağını belirtti.

Ayrıca, kararın restoranlar ve dükkanlarda çalışanların işten çıkartılmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.