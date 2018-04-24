O ülke 10 bin göçmen alacak

Almanya Başbakanı Merkel ülkesinin 10 bin göçmen alacağını duyurdu. Ayrıca Suriye'ye yapılan insani yardımların ihtiyaca cevap vermediği açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) seçeceği 10 bin dolayında göçmeni ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Merkel, Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı buluşmada, söz konusu 10 bin göçmen alımının, Almanya'nın desteklediği ve kaçak göçün yasal imkânlarla ikame edilmesini öngören yeniden yerleştirme programının bir parçası olduğunu söyledi. Merkel hangi ülkelerden göçmen alınacağının henüz kesinleşmediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Afrika ve Ortadoğu'dan en az 50 bin mültecinin Avrupa'ya getirilmesi için girişim başlatmıştı. UNHCR Başkanı Grandi Almanya'nın kararının diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Grandi son üç yılda Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne yaptığı yardımlar için Almanya'ya teşekkür etti. Almanya mülteci yardımlarına en fazla katılan ülkeler arasında ABD'den sonra ikinci sırayı alıyor. Alman haber ajansı dpa'nın yayımladığı rakamlara göre Almanya BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne yılda 473 milyon dolar yardım yapıyor.