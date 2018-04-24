24 Nisan 2018 21:49

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Trump'tan 1915 olayları açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için 'büyük felaket' ifadesini kullandı.
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