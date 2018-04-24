Domates ithalatında yeni gelişme

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Tarım Bakanı Nihat Zeybekci ile yaptığı görüşme sonrasında, Rusya’nın Türkiye’den domates sevkiyatı yapan firmaların sayısını arttırabileceklerini söyledi.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tkaçev "Gerekli bitki sağlığı koşulları çerçevesinde üretilmesi halinde sevkiyat (domates) yapan firma sayısının arttırılması ihtimalini dışlamıyorum" dedi.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye'ye dana ve koyun eti göndermeyi planlayan Rus şirketlerin onaylanması konusunda son aşamaya gelindiği de konuşuldu. Türkiye tarafı kaz, ördek ve hindi eti sevkiyatına yönelik prosedürler üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda gerekli tüm bilgileri iletme sözü verdi.

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), bu ay denetimden geçirilen 5 Türk şirketinin daha 24 Nisan'dan itibaren Rusya'ya domates sevkiyatı yapmasına izin vereceğini açıkladı.Böylece sevkiyat yapan firma sayısı 20'ye ulaşmış oldu.