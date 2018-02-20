Büyükeliçi müebbet cezayı inkar etti

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa Fransız RTL radyosuna konuk oldu. Afrin gündemiyle başlayan programda Büyükelçi Musa'ya, geçen hafta ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak da soruldu. Ancak Musa, söz konusu isimlere müebbet hapis cezası verilmediğini söyledi.

BÜYÜKELÇİ: BU BİLGİYE RASTLAMADIM

Euronews’in aktardığı habere göre; programı sunan gazeteci büyükelçiye "Türkiye'de altı gazeteci, bunların üçü ünlü gazeteciler, geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişiler terörist miydi? 15 Temmuz'dan sorumlu tuttuğunuz Gülen'e yakın oldukları yönünde açıklamalarda bulundukları iddia ediliyor. Açıklamalar yüzünden ömür boyu hapse mahkum olabilir miyiz?" diye sordu.

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ise konunun yargıya taşındığını ve bu konuda açıklamalarda bulunamayacağını söyledi. Daha sonra gazeteciye, "Hangi gazetecilerden bahsediyorsunuz? Çünkü ben de gündemi takip ediyorum ama bu bilgiye rastlamadım" dedi.

Fransız gazetecinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bir kez daha hatırlatması üzerine Büyükelçi Musa, "Hayır, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmediler" cevabını verdi.

GAZETECİ DOĞRULATTI, BÜYÜKELÇİ KABUL ETMEDİ

Gazeteci 'müebbet hapis' bilgisini bir başka kaynaktan doğrulattı. Büyükelçi Musa ise, "Bence kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekir çünkü benim bildiğim kadarıyla ömür boyu hapse mahkum edilmediler. Nazlı Ilıcak’ı ismen tanıyorum, katıldığı programları da izledim. Benim bildiğim kadarıyla Savcı haklarında bir kaç yıllık hapis cezası talebinde bulundu. Ama ömür boyu hapis cezası değil" dedi.

Son olarak gazetecinin "Bu karar sizi şaşırtıyor mu?" sorusuna Musa, "Şaşırtmıyor ama bu bilgi bende yok. Sadece bunu demek istedim. Eğer bir gün davet ederseniz 'FETÖ' veya sizin dediğiniz gibi Gülenci hareketi hakkında da konuşmak isterim" şeklinde yanıt verdi.