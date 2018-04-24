'Esas neden enerji yataklarının kontrol ve paylaşımı'

SPD Hamm-Heessen Belediye Meclis Üyesi, Gazeteci-Yazar Mehmet Tanlının yönettiği Panele Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu ve bir önceki Dönem CHP Hatay Milletvekili Avukat Refik Eryılmaz konuşmacı olarak katıldılar.



CHP -NRW Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Akın Karanın organizesiyle gerçekleşen Panel Dernek Başkanı Vahdet Taşın Konukları ve Konuşmacıları selamlamasıyla başladı.



Enerji yataklarının kontrol ve paylaşımı esas neden



Yoğun katılımın olduğu Panelde ilk sözü alan Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı Naim Babüroğlu şunları söyledi: '



'Ortadoğu enerji kaynakları nedeniyle her zaman Emperyalist güçlerin iştahını kabartan bir coğrafyadır. En çok bu coğrafyaya özellikle Suudilelere ABD müthiş silah alıyor.Suriyeye demokrasi getirmek isteyenler Suudi Arabistanı, Katarı unutuyorlar. Suriyedeki rejime mezhepsel bir gözle bakan o eksende politikalarını çizen güçler Suriye ordusunun yüzde yetmişinin Sünni olduğunu, yine hükümette Türkmen, Hristiyan ve diğer azınlıklardan, farklı inançlardan insanlar olduğunu unutuyorlar.'' dedi.



Konuşmasının son bölümünde Cumhuriyete ve onun Mimarı saydığı Atatürke övgüler yağdıran emekli Paşa Laik sistemden taviz verilmemesini talep etti. Ülkeyi bekleyen tehlikeleri berataraf edebilmek için ülkenin Cumhuriyetçi,laik,antiemperyalist bir çizgide ve doğru yönetilmesini, Cunhuriyetçi halk iktidarının şart olduğunu söyledi.Bir ülkeyi adam kayırma, ayrımcılık ve yozlaşma yıkar.







Beşar Esat Türk halkına saygılı olduğunu söylemişti



Panelin ikinci konuşmacısı CHP'li eski Parlameter Avukat Refik Eryılmazda Suriyenin yedi yıldır direndiğini ama düşmediğini ve bundan sonrada yenilgiye uğratılamayacağını söyledi. Milletvekilliği döneminde bir Milletveki Grubuyla Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esatı ziyaret ettiklerini Esatın kendilerine '' Erdoğanın eski dışişleri bakanı Davutoğlunu kendisine yolladığını ve Obamanın kabul edilemez bir Planını kabullenmelerini '' istediğini söylediğni ve kabullenmeyincede Suriyeyi imha hareketinin başladığını, tüm bu Krizde, kayıplara, yıkıma rağmen Türkiyedeki halklara saygıyla yaklaştığını ve Erdoğanın politikalarıyla özdeşleştirmedğini kendilerine ilettiğini söyled.

Eryılmaz daha sonrada '' Suriyeyle yaşanan Kriz nedeniyle sınır şehri Hatayın maddi, manevi, ticari kaybı çok büyük. Bölge halkımız savaş istemiyor. İnsanlar farklı etnik köken ve inançlarına , mezheplerine rağmen dostluğu , birlikte yaşamı savunuyorlar dedi.''



Hammda Cemevindeki Panel soru ve cevap bölümüyle son buldu. ..