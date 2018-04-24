24 Nisan 2018 10:54

İran'dan ABD'ye sert açıklama

İran'dan ABD'ye sert açıklama
Ruhani , Trump'a sert bir mesaj yolladı.
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya sadık kalması gerektiğini söyleyerek, aksi halde ABD'nin 'şiddetli sonuçlarla' yüzleşmek zorunda kalacağını ifade etti.

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