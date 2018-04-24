İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya sadık kalması gerektiğini söyleyerek, aksi halde ABD'nin 'şiddetli sonuçlarla' yüzleşmek zorunda kalacağını ifade etti.
24 Nisan 2018 10:54
İran'dan ABD'ye sert açıklama
Ruhani , Trump'a sert bir mesaj yolladı.
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