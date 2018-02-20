20 Şubat 2018 19:36

Mahmut Abbas'tan BM'ye çağrı

Mahmut Abbas'tan BM'ye çağrı
Mahmut Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.
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