ABD'de dehşet: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde çıplak bir adam sabah saatlerinde tüfekle waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek ateş açtı. AR-15 tipi tüfek taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu bildirildi.

Polis, saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı aktarıldı. Saldırgan yakalanamazken, polis şüphelinin kısa saçlı beyaz bir adam olduğunu duyurdu.