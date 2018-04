İtalya’da alışveriş için ideal yerler

Her açıdan her zevke hitap eden bu muhteşem ülke, yaz kış ayırt etmeksizin yılın her mevsiminde sayısız ziyaretçiyi ağırlamakta ve memnun şekilde ülkelerine dönüş yapmalarını sağlamaktadır. Özellikle alışveriş mağazalarıyla bilinen Milano, dünyaca ünlü markaların ilk mağazalarıyla büyüler. Ayrıca birçok outlet mağazası da trend ürünleriyle dolup taşar. Eğer yakın zamanda İtalya seyahati planınız varsa en iyi ürünleri bulabileceğiniz mağazaları bir araya getiriyoruz.

Fox Town Outlet, Milano



Milano merkeze ortalama 1 saatlik mesafede yer alan bu alışveriş merkezine kendi servisi ya da tren ile ulaşım sağlanabilir. 135 mağazanın yer aldığı AVM spor giyimden çantaya, abiye giyimden kozmetiğe varana dek kişilerin her ihtiyacına cevap verecek seçenekleri bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla Milano’da alışveriş için en doğru destinasyonlardan biridir.



Serravalle Designer Outlet, Milano



Şehrin merkezine yaklaşık 1,5 saat mesafede konumlanan AVM’ de lüks giyim konseptinden iç giyim, kozmetik ve spor giyime varana dek pek çok kategoride ünlü markalar yer almaktadır. Outlet olmasından ötürü de sezon sonu indirimlerinden faydalanarak uygun fiyata alışveriş yapmak mümkündür.



Castel Guelfo The Style Outlet, Bologna



Şehre 30 dakika mesafede yer alan bu alışveriş destinasyonu dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapmaktadır. Uygun fiyata iyi giyinmek isteyen kişiler %30’dan başlayarak %80’e varan indirimleri değerlendirebilir, oldukça kazançlı bir alışverişe imza atabilirler.



Coin, Roma



İtalya’nın çok katlı AVM’ si olarak bilinen Coin, her kategoriden uygun fiyata ürünü bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla her bütçeye hitap eden bir alışveriş merkezidir. Bundan ötürü İtalya Roma gezisinde mutlaka bu alışveriş merkezine uğramalı ve uygun fiyata şık parçalar satın almalısınız.



The Mall, Floransa



Dünyaca ün salmış tüm markalara ev sahipliği yapan The Mall alışverişin en doğru noktalarından biridir. Floransa’da sadece alışveriş için değil, yeme-içme veya sosyal aktiviteler için de tercih edilen bu alışveriş merkezi adeta bir şehir kompleksi.



Campo de’ Fiori, Roma



Vintage ile antika tutkunu olan kişiler, Roma merkezinde konumlanan bu yerde haftanın belirli günleri açılan pazar yerini kaçırmamalıdır. Oldukça ilgi çekici parçalara yer verildiği gibi uygun fiyata hoşlanacağınız bir alışveriş yapmanıza olanak tanınmaktadır.



Leam, Roma



Coin alışveriş merkezine oldukça yakın olan Leam, Coin kadar olmasa da çok fazlaca markaya bünyesinde yer vermiş ve ünlü markaları indirimle uygun fiyata satın alma olanağı tanımıştır. Dolayısıyla Roma’da alışveriş turuna çıkarsanız, kesinlikle uğrak yerlerinizden biri olmalıdır.



Barberino Designer Outlet, Floransa



Hem alışveriş yapıp hem de dinlenerek bir şeyler yiyip içeceğiniz bir noktaya gitmek isterseniz, Barberino Designer Outlet tam size göre. Çeşitli ünlü markalara ev sahipliği yapmasının yanı sıra bünyesinde restoran ve cafelere de yer vermesi, ziyaretçilerinin keyifle zaman geçirmesine imkan vermektedir. Bu nedenle sizlerde Floransa gezinizde uğrayabilir, keyifli bir alışverişe gerçekleştirebilirsiniz.