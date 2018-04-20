Demokrat Parti'den Trump'a dava

ABD’de, Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nce Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında görevli ekip, Rusya hükümeti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a yönelik, 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkiledikleri suçlamasıyla tazminat istemiyle dava açıldı.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nce, ABD Başkanı Trump’ın başkanlık kampanyası ekibine, Rusya hükümetine ve WikiLeaks kurucusu Assange'a dava açıldı. Dava dosyasında, Assange’ın, Rusya’nın Amerikan seçimlerine karışma çabalarına destek verdiği iddia edildi. Dosyada Trump’ın damadı Jared Kushner ve oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere "sırdaşı" Roger Stone, eski kampanya başkanı Paul Manafort ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos dahil birçok isim yer alıyor.

Komitenin New York Eyaleti Manhattan Federal Mahkemesinde açtığı davanın başvuru dosyasında, Rusya’nın ABD seçimlerini etkileme çabasına ilişkin, ''Rusya bu çabası konusunda Trump'ın kampanyasında aktif ve istekli bir ortak buldu.'' iddiasına yer verildi.

Dosyada, Rusya'nın, Demokrat Parti'nin bilgisayar ağlarına yasadışı erişim sağlaması da dahil Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın seçimleri kaybetmesi için birçok faaliyette bulunduğu öne sürüldü.

Dava dosyasında, Trump’ın kampanyasında rol oynayan önemli isimlerin, Rus oligarkları ile eskiye dayanan ilişkilerinin Rus hükümeti için ABD seçimlerine karışması konusunda zemin oluşturduğu iddia edildi.

Dosyada ayrıca, Trump’ın damadı Jared Kushner ve oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere "sırdaşı" Roger Stone, eski kampanya başkanı Paul Manafort ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos dahil birçok isim yer aldı.

Söz konusu kampanyanın önde gelen isimlerinin Rus ajanları ile Trump'ın seçimi yasadışı yollarla kazanması konusunda anlaştıkları öne sürülen dava dosyasında, ''Rusya’nın ABD seçimlerine karışmak istediğine ilişkin mesaj ve iletişimleri ihbar etmek yerine Trump kampanyası, Rusya'nın yardımını memnuniyetle kabul etti.'' ifadelerine yer verildi.

2016 başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce WikiLeaks, Demokrat Parti’nin sürücülerinden 20 bin elektronik postayı yayınlamıştı.

Bu belgeleri sızdırarak ABD seçimlerine karışmakla suçlanan WikiLeaks kurucusu Assange, Hillary Clinton’ın ekibinin Demokrat Parti aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın aday olmaması konusunda çeşitli komplolara karıştığına ilişkin elektronik postaları kamuoyuyla paylaşmıştı.

WikiLeaks tarafından sızdırılan belgeler arasında ayrıca Clinton'ın, Dışişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra Wall Street şirketlerine ücret karşılığı yaptığı konuşmaların metinleri de yer almıştı.

Milyonlarca dolarlık tazminat talebinde bulunulan davanın, Demokrat Parti’nin Watergate skandalı için eski Başkan Richard Nixon’a karşı açtığı davanın benzeri olduğu ifade ediliyor. Demokrat Parti o dönemde Nixon’a karşı 750 bin dolar tazminat kazanmıştı.