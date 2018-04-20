Yeni pasaportlara vize engeli

HABERTÜRK - Bazı Avrupa ülkeleri ilk anda vize vermekten kaçınırken, yaklaşık 1 hafta aradan sonra vizeleri vermeye başladı. Ancak Malta halen kendi ülkesinden onay gelmediği için yeni pasaportlara vize vermiyor.

Alper Tunç adlı Habertürk okuru, Malta’ya yaptığı vize başvurusunun tüm belgeleri olmasına karşın yeni pasaport olması nedeniyle kabul edilmediğini yazdı. Tunç, mesajında diğer bazı ülkelerinin de vize vermediğini belirterek, kendilerine Malta’nın yeni pasaportlara vize vermediği bilgisinin iletildiğini anlattı.

Bir vize aracı şirketinin yetkilisi de yaşanan sorunları doğrulayarak, özellikle Avrupa ülkelerinde yeni pasaportlara vize alma konusunda zorlandıklarını ve bu zorluğun 1 hafta sürdüğünü söyledi. Yetkili, daha sonra ise vize sürecinin normale girdiğini ve şu anda Avrupa ülkeleri ile ilgili bir problem kalmadığını öne sürdü. Malta ile yaşanan vize probleminin de sürdüğünü söyledi.

BAŞKONSOLOS DA DOĞRULADI

Öte yandan İstanbul’daki Malta Başkonsolosluğu da yaşanan süreci doğruladı. Gazetenin ulaştığı konsolosluk yetkilisi, mevcut durumda yeni pasaportlara vize verilmediğini ve halen Malta hükümetinden onay beklendiğini ifade etti. Malta’dan gerekli onayın gelmesinin ardından ise vize süreçlerinin normale döneceğini kaydetti.