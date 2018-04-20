Türkiye'ye yaptırım talebi

ABD'li Oklahoma ve New Hampshire senatörleri James Lankford ile Jeanne Shaheen, tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde 2019 bütçe yılı kapsamında Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını talep etti.

Dışişleri ve İlişkili Programlar Tahsisat Alt Komitesi'nde görevli, biri Cumhuriyetçi Partili, diğeri Demokrat Partili iki senatörün yayımladıkları açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Masum Amerikan vatandaşlarının tutuklanmasına karışan Türk yetkililer, uluslararası sonuçlarla karşılaşmalı. Bilhassa rahip Brunson'a karşı eylemleri rehin alma kapsamına girer.

Türkiye ile ABD arasında işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesini arzuluyoruz. Ama ABD vatandaşlarının güvenliğini ve refahını garanti etmekle sorumludur.”