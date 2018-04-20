Dışişleri'nden ABD'nin 'OHAL' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı ABD'den Türkiye'deki yapılacak erken seçimle ilgili yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır.

Olağanüstü hal sadece ülkemizin birliğine, devletimizin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almaktadır. Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması sözkonusu değildir.

Ayrıca, birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim.

Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz sözkonusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir.

Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez."

ABD'Lİ SÖZCÜ NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Olağanüstü hâl sırasında seçimlerin Türk hukuku ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde, bütünüyle özgür, adil ve şeffaf bir biçimde yapılması zor olacaktır" demişti.

Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır OHAL altında olduğunu belirten Nauert, "bu tip bir olağanüstü hâl sırasında seçimlerin söz konusu şekilde yapılabileceğinden endişe duyduklarını" ifade etmişti.