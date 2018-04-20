Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nda seçim heyecanı

Metin ES / KÖLN - Alevi hereketinde önemli bir yeri olan AABF'de seçim heyacanı yaşanırken, iki listeyle seçime gidiliyor. AABF'nin Genel Başkanı Hüseyin Mat ve AABF Genel Sekreteri Özgür Öz'ün listeleri seçimde yarışacak.

Merkezi Köln'de bulunan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu 21-22 Nisan tarihinde seçimli genel kurul yapacak. Alevi hakaretinde çok önemli bir yeri olan ve Almanya'da 160 derneğiyle çalışmalarını sürdüren AABF'nin 14.olağan genel kurulunda seçim heyecanı yaşanıyor.

Hafta sonu Neuss kentinde yapılacak seçim çalışmaları son hızıyla devam ederken, iki liste yarışacak. AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat yeniden adaylığını açıkladı. Birinci liste Hüseyin Mat ve ekibinin. İkinci listede ise Genel Başkanlığa aday olan AABF Genel Sekreteri Özgür Öz yer alıyor.

ÇOĞULCU YAPIYI BAŞARDIK



AABF Genel Başkan adayı Hüseyin Mat, Avrupa'daki Alevi hareketinin kazanımlarının Türkiye'deki Alevi hakareti açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, “Biz bağımsız bir Alevi hakareti oluşturduk. Hiçbir iradenin AABF'yi kontrol altına almasına müsaade etmedik. Kapılarımızı herkese açtık. Bugün onun meyvalarını topluyoruz. Alevilerin hak ve yaşam mücadalesinde bir araya gelebiliyoruz. Geçmişte bir çok konuda anlaşmazlıkların olduğu genel kurullar yaşanmış olsa da, bugün farklı düşüncelere rağmen daha iyi bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü Avrupa Alevi hareketinde çoğulcu yapılanmayı başardık” dedi.

YOLA ÇIKTIK, HİZMETE HAZIRIZ



Diğer AABF Genel Başkan adayı Özgür Öz ise, küresel ve ulusal gelişmeleri gözden kaçırmayan, Alevi toplumunun önceliklerini gündemine alan, güncel gelişmeler karşısında stratejik söylem geliştirebilen ve gündeme takılmak yerine kendi gündemini belirleme tavrı alabilen bir Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) örgütlenmesini düşlediklerini belirtti.

Özgür Öz, “Başta Avrupa Alevi hareketi olmak üzere Türkiye’deki Alevi Hareketi’ne de ilham kaynağı olan, gücünün farkında, Alevi toplumunun bünyesinde yer alan tüm zenginlikleri göz ardı etmeyecek bir konsorsiyumla önderlik rolünü üstlenecek bir Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu düşlüyoruz. Yola çıktık ve hizmete hazırız” diye açıklamada bulundu.