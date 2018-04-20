Lavrov: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

MOSKOVA (ANKA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını “şantaj” olarak niteledi.

Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün S-400'lerle ilgili yaptığı "Türkiye'nin ulusal kararı" açıklamasını hatırlatan Lavrov, "ABD, ittifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" şeklinde konuştu.

Lavrov, silah pazarındaki rekabetin temiz ve vicdanlı olması ve tek taraflı yaptırımlar gibi yasadışı yollardan elde edilen imtiyazlara dayanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sputnik de bu konudaki haberinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell’in, Rusya ile yaptığı anlaşma nedeniyle ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın (CAATSA) 231. maddesi kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının olası olduğunu savunurken Ankara'nın F-35 programına katılımı açısından da sorun yaşanabileceğini söylediğini anımsattı.