Zarrab'dan sonra Trump'ı savunacak

Türkiye'nin Reza Zarrab davası dolayısıyla yakından tanıdığı Rudolph Giuliani, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'hukuk ekibi'ne katıldı.

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın dostu ve New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'nin adını Reza Zarrab davasında sıkça duydu. Trump'ın seçim kampanyası döneminde de danışmanlığını yapan Giuliani, Trump'ın savunma ekibine katıldı. FBI görevlilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisinde arama yaptığı haberlerinin ardından Trump harekete geçti.

New York Times'ın haberine göre; Trump’ın avukatlarından Jay Sekulow, Trump açısından ortaya çıkabilecek hukuki sıkıntıları çözmek için, Giuliani ile, Florida kökenli Jane Serene Raskin ve Martin R. Raskin’den oluşan “yeni hukuk ekibinin” oluşturulduğunu açıkladı.

Sekulow yaptığı açıklamada Trump’ın Giuliani hakkında, “Rudy müthiştir. Benim çok uzun yıllardırdır dostumdur ve ülkenin iyiliği için bu konuyu kısa zamanda çözmek ister” dediğini de aktardı. Giuliani, New York Belediye Başkanlığı öncesinde de New York Güney Bölge Federal Savcılığı görevinde bulunmuştu.

Rudolph Giuliani, 11 Eylül saldırıları sırasında New York Belediye Başkanı'ydı. Giuliani son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklemiş, başkan seçilen Trump eski belediye başkanını Beyaz Saray'da oluşturduğu siber güvenlik çalışma grubunun başına getirmişti.