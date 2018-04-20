Esad'dan Fransa hamlesi: Geri gönderdi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine verdiği onur nişanını geri verdiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı olan ve Esad'a takdim edilen 'Büyük Haç' şeklindeki 'Legion d'honneur'un Suriye'de Batı Avrupa ülkelerini temsil eden Romanya Büyükelçiliği vasıtasıyla geri gönderildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada "Teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi bir ülkeye ait nişanı takmak Devlet Başkanı Esad için bir onur değil" dendi.

FRANSA GERİ ALMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin nişanı geri almak için girişim başlattığı belirtilmişti.

Daha önce Mussolini, Çavuşesku ve Kaddafi gibi isimlere de verilen nişanı, Napolyon Bonapart'ın 1802'de kurdurduğu asker ve sivillerin yer aldığı bir kurum veriyor. Büyük Üstad ve Büyük Şansölye tarafından idare edilen kurumun, 400'e yakın çalışanı bulunuyor.