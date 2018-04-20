Kırbaç cezasını izlemek için izdiham yarattılar!

Endonezya'nın Açe bölgesi rezalet görüntülere sahne oldu. Açe'nin Banda Aceh kentinde, zina yaptıkları gerekçesiyle halkın önünde 2 kadını bambu ile dövdüler. İnfaz sırasında izdiham yaşanırken yüzlerce kişi olayı telefonlarına kaydetti.

Geçtiğimiz yıl eşcinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla iki erkeğe kırbaç cezası verilen Endonezya’nın Açe bölgesinden yine kan donduran görüntüler geldi. Reuters haber ajansının geçtiği haber ve fotoğraflarda evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen 6 kişi bambu sopası cezası aldı. Kırbaç cezasının bir benzeri olan bu cezada, bambudan yapılmış özel sopalar kullanılıyor ve cellat baştan aşağı kapalı bir giysi giyerek infazı gerçekleştiriyor.

Açe bölgesinde bu tür cezaların yaygınlaşmasının ardından bölge yönetimi, infazların açık alanlarda yapılmak yerine kapalı alanlarda yapılacağını açıklamıştı. Dolayısıyla bugün gerçekleşen infazın bölgedeki son açıkhava infazı olması bekleniyor. Bugün gerçekleşen infaza belki de bu gelişme dolayısıyla yüzlerce kişi katıldı. Haremlik-selamlık olarak ikiye ayrılan bölümlerde yüzlerce Endonezyalı heyecan içerisinde etkinliği izlerken birçok katılımcı cep telefonuyla bu anı kaydetti.



Fotoğraflarda katılımcıların neşeli olduğu ve en öne sıradan infazı izlemek istedikleri rahatlıkla görülürken, çok sayıda asker de bölgeye sevk edildi. İzdiham yaşanmasına rağmen ön sırada sahneyi koruyan askerlerin de yakından cep telefonuyla infazı videoya çekmesi dikkat çekti.

‘AÇIK ALANDA KIRBAÇLAYIN’ GÖSTERİSİ

Banda Aceh kentinde yaşanan olayda 2 kadının 11 sopa darbesiyle cezalandırılmasına karar verildi. Öyle ki kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra elini kaldırmak zorunda kaldı. Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra bambu sopalarla vurulmaya devam edildi. Yetkililer, 6 kişinin 11 ile 22 bambu sopa darbesi cezası aldığını açıklarken, “Normalde daha büyük bir ceza verilirdi fakat yeterli görgü tanığı olmadığı için cezayı düşük tuttuk” ifadesini kullandı.

Öte yandan dün Açeliler belediye binası önünde yürüyerek, infazların kamuya açık yerde yapılması gerektiğine yönelik bir gösteri yürüyüşü yaptı. Göstericiler, “Eğer kırbaçlama ve bambu sopalarla vurma cezası kapalı alanlarda yapılırsa suç oranı artar ve bu cezanın hiçbir caydırıcılığı olmaz” açıklamasını yaptı.