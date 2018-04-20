Lavrov: Putin ve Trump, çatışmaya izin vermez

Lavrov, Putin ile Trump'ın iki ülke arasında çatışmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.

Sputnik, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la röportaj yaptı.

ABD’nin koalisyonla birlikte Suriye’ye düzenlediği bombardımanın ardından Rusya-ABD arasında savaş çıkması senaryoları tartışılırken, Sputnik’e konuşan Lavrov “Silahlı çatışma riskinden söz edecek olursak, orduların, elbette Devlet Başkanı (Vladimir) Putin veya ABD Başkanı Donald Trump’ın buna izin vermeyeceğini düşünmekte kesinlikle eminim. Putin ve Trump, halkları tarafından seçilmiş ve halklarının huzurundan sorumlu liderler” dedi.

'KOALİSYONU KIRMIZI ÇİZGİLERİ GEÇMEMEK KONUSUNDA UYARMIŞTIK'

Lavrov, Rusya’nın koalisyonu Suriye’de kırmızı çizgileri geçmenin misillemeyi doğuracağı konusunda uyardığını belirtti.

Lavrov “Troyka’nın (ABD, Fransa, İngiltere) planları uygulamaya geçmeden önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, koalisyonun eylemleri nedeniyle Rus askerlerinin zarar görmesi halinde, cevabımızın sert ve açık olacağını belirtmişti" dedi.

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