NATO'dan flaş Türkiye açıklması

Jens Stoltenberg, "Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor." açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, Türkiye’nin terörle mücadelede kritik rol oynadığını ve müttefik olduğu söyledi. Stoltenberg, “Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar çok sayıda terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir.” açıklamasını yaptı.

YUNAN MUHABİRDEN TÜRKİYE SORUSU

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e, bir Yunan gazeteci Türkiye’nin, Yunanistan ile Ege’de yaşadığı gerginliklerle ilgili bir soru sordu. Genel Sekreter bu soruya “İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz bir şey ifade etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir.” şeklinde cevap verdi.

S-400 TÜRKİYE’NİN ULUSAL KARARI

Sputnik’te yer alan habere göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alma isteğini ‘Türkiye’nin ulusal kararı’ olarak niteledi. İttifak için önemli olanın S-400’lerin ortak sisteme entegrasyonu olduğunu ifade etti.

‘ENTEGRASYONDA ZORLUKLAR YAŞANABİLİR’

NATO Genel Sekreteri, “Bu, Türkiye’nin ulusal kararı. Bizim için önemli olan, S-400’lerin NATO sistemine entegre olabilmesi. Bu konuda birtakım zorluklar yaşanabilir” diye konuştu.

ABD’DE İSE İTİRAZLAR TIRMANIYOR

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ise dün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşurken, Türkiye ile Rusya arasındaki Suriye anlaşmalarından endişe duyduklarını söylerken Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alma planına da karşı çıkmıştı.

Bu yüzden ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) 231. maddesi kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının olası olduğunu savunan Mitchell, Ankara’nın F-35 programına katılımı açısından da sorun yaşanabileceğine dikkat çekmişti.