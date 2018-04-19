ABD’den Türkiye’ye S-400 yaptırımı sinyali

Mitchell, "Ankara, Rusya'dan S-400 savunma sistemini aldığını iddia etti. Yasalar gereği Türkiye'ye yaptırım yapmaya yol açabilir" ifadesini kullandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell açıklamalarda bulundu. ABD’nin Orta Doğu politikasının masaya yatırıldığı oturumda son dönemde Türkiye’nin Rusya ve İran’la yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Mitchell, özellikle S-400 savunma sistemini gündeme getirdi.

Mitchell, “Türkiye son dönemde Rusya ve İran’la yakınlaştı. Ankara, Moskova’yla stratejik iş birliği yapmanın risklerine dikkat etmeli. Ankara, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın aldığını açıkladı fakat bu gelişme CAATSA kanunun 231’inci maddesi kapsamında Türkiye’ye yaptırımların uygulanmasına sebep olabilir” dedi.

Mitchell, Türkiye’nin ABD ile stratejik ve siyasi olarak yakın olmasınn her iki ülkenin de çıkarına olacağını dile getirdi.