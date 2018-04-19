Ukrayna'dan sürpriz FETÖ hamlesi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin çağrılarına kulak verdi....

30 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısında, "FETÖ ile mücadelede somut neticeler almak istiyoruz" diye Ukrayna tarafına çağrıda bulunmuştu.

Beklenen adım atıldı ve Ukrayna tarafı memurlara gönderdiği genelge ile FETÖ kurumlarına karşı dikkatli olunması, hatta uzak durulması istendi. Ukrayna.ru haber sitesi de bugün bu konuyu sayfasına taşıdı.

"SON ZAMANLARDA..."

Mygazete sitesinde Fuad Safarov’un haberine göre, Ukrayna Dişişleri Bakanlığı'nın memurlara gönderdiği imzalı mühürlü belgeye ulaşıldı. Söz konusu genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda Türk tarafı sistemli ve ısrarlı şekilde hükümet memurlarının dikkatini Ukrayna'daki FETÖ faaliyetlerine ve onun aracılığıyla kurulan kurumlara çekiyor. İşte bakanlığın uzak durun dediği Ukrayna'daki FETÖ kurumları. 'Uluslararası Meridian okulu (Kiev), Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi Svet, Türkiye Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu (Kiev), Çernomorski Lisesi (Odessa), Odessa Türk Kültür ve Öğrencileri Derneği (Odessa)."

Ukrayna Dışişleri, resmi Ukrayna mercilerinin FETÖ ile tüm irtibatlarının Türkiye Kiev Büyükelçiliği tarafından dikkatle takip edildiğini de yazdı.

"FAALİYET GÖSTERMEYE ÇALIŞAN FETÖ UNSURLARI VAR"

Ukrayna Dışişleri ayrıca genelgede, "yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kuruluşların yasaları ihlal etmediğini de" vurgularken, fakat Türk-Ukrayna ilişkilerinde hassas konu olduğu gerekçesiyle FETÖ'a ait kuruluşlardan uzak durulması için memurlara çağrıda bulundu. Ukrayna Dışişleri'ne göre, söz konusu kuruluşlarla temaslar Ankara tarafından "Türk karşıtı adım" olarak algılanıyor denildi.

Bu arada 30 Mart tarihinde Ukrayna mevkidaşı ile ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ'yle mücadele konusunda da istişarelerimiz devam ediyor. Ukrayna'da maalesef Türkiye'den kaçan ve orada değişik bölgelerde faaliyet göstermeye çalışan FETÖ unsurları var. Bu konuda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve yönetiminin gösterdiği hassasiyeti de memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte uzmanlardan oluşan bir heyet Türkiye'ye gelecek, bu konudaki işbirliğimizden de somut netice almak istiyoruz" mesajını vermişti.