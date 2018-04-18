Hollanda'dan Ankara ile ilişkileri gerecek bir adım daha

LAHEY (ANKA) – Türkiye’nin ilişkilerde sıkıntılar yaşadığı AB ülkelerinden Hollanda’nın, 24 Nisan’da Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenecek “Ermeni soykırımını anma” töreninde bir hükümet üyesi tarafından temsil edileceği belirtilirken, bunun bir “ilk” olduğuna dikkat çekildi.

NL Times, Hollanda'nın Maliye’den Sorumlu Devlet Sekreteri Menno Snel’in, gelecek hafta Ermenistan’da gerçekleşecek törene katılacağını duyurarak, “Hollanda Hükümeti’nin bir üyesi ilk defa anma töreninde hazır bulunacak” dedi.

Haberde, Hollanda Temsilciler Meclisi’nin iki ay önce 1915 olaylarını resmen “soykırım” olarak tanıdığı anımsatıldıktan sonra bu yöndeki kararlara Ankara’dan verilen sert tepkilere vurgu yapıldı.

Bu arada, Temsilciler Meclisi’nin söz konusu kararı alırken Hollanda Hükümeti’nden Erivan’daki “anma” törenlerine de bir temsilci göndermesini talep ettiği, hükümetin de “soykırımı” resmen tanımamasına rağmen talebi kabul ettiği belirtildi.