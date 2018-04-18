Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Hürriyet- Canakopulos, Skai televizyonuna verdiği demeçte, “Dış politikayı sivil kişiler icra edemez. Böylesi bir bölgede bayrak olup olmayacağı, dış politikayı ilgilendiren bir konudur. Ege’de 40 yıldır süregelen durum göz önüne alınırsa, böylesi davranışlardan kaçınılması iyi olur” dedi.

Canakopulos, “Kerdo’daki Yunan bayrağını Türkler indirdi mi?” sorusuna ise “Böyle bir vaka doğrulanmıyor. Deniz Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiler bunu doğrulamıyor. Dolayısıyla böyle bir vaka olmadı” yanıtını verdi. Yunan Sözcü Canakopulos’un konuşmasından satır başları şu şekilde:

'TÜRKİYE GÖLGESİ İLE GERÇEK BOYUNU KARIŞTIRMASIN'

* Türkiye istediği kadar tahrik etsin, tehdit etsin Ege’de gerçekler vardır. Ege’deki sınırlar şüphe kaldırmıyor.

* Türkiye, tırmandırma ve gerginlik stratejisinin kendisi için de iyiye çıkmadığını idrak etmelidir. Uluslararası ilişkiler sahnesinde sürekli zemin kaybediyor. Türkiye gölgesi ile gerçek boyunu karıştırmamalı.

* Yunanistan’ın herhangi bir ülke ile ikili anlaşmazlığı aynı zamanda Avrupa Birliği’nin (AB) de konusudur. Yunanistan’ın sınırları aynı zamanda AB’nin sınırlarıdır.

* Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Siyasi liderler ya da kuvvet komutanları asıl gerginlik dönemlerinde görüşmelidir. Programlı bir şey yok ama bu istikamette bazı girişimlerimiz olacak.

ÇİPRAS’IN HELİKOPTERİNE TACİZ İDDİASI

Öte yandan, Yunan medyasında, Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ederek Başbakan Aleksis Çipras’ı Kara Ada’dan (Ro) Rodos adasına götüren Chinook tipi askeri helikopteri rahatsız ettiği; 6 Yunan savaş uçağının üslerinden havalanarak, bunlardan ikisinin helikopteri koruduğu, diğer 4’ünün Türk savaş uçaklarını ‘püskürtme operasyonu’ gerçekleştirdiği ve 2 kez “it dalaşı” yaşandığı ileri sürüldü. Hükümet Sözcüsü Canakopulos, bu iddialarla ilgili olarak, “Başbakanı taşıyan helikopterden uçuş planı istediler. Bu tahriktir. Yunan savaş uçakları havalandı ve konu kapandı. Türk savaş uçakları Yunan hava sahasını ihlal etmediler” dedi.