Trump'tan sabaha karşı çok sert Türkiye tweeti

Trump, daha önce de Türkiye'den tahliyesini istediği ABD vatandaşı din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası bu konuya ilişkin bir tweet attı.

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Nisan 2018

Trump'ın bu sabaha karşı attığı tweet'te şu ifadeler yer alıyor;

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."