Macron’dan bir Türkiye çıkışı daha

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, bu kez de Balkanlar ile ilgili Ankara’yı hedef alan bir çıkış yaptı.

Hürriyet- AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, Balkanlar’a yönelik yeni bir genişleme stratejisi belirlemiş ve şartları karşılayan ülkeler için 2025’te üyelik verilebileceğini açıklamıştı.

YUNANLARA DESTEK

Balkan ülkelerine Avrupa perspektifi verilmesinden yana olduğunu ifade eden Macron, mevcut kurallarla ve reform yapılmaksızın Balkan ülkelerinin üyeliğine karşı çıktı. Macron, Türkiye’nin üyelik sürecinin devamını sorgulayan soruları cevapsız bırakırken Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler konusunda ise Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.