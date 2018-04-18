AP Raportörü: Erdoğan’a net bir mesaj verme şansı kaçırıldı

"Mevcut koşullar altında, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vizesiz serbestisinin başlatılması gibi girişimlere yer yok”

T24- AB Komisyonu, geçen yıl hariç 1998’den bu yana her yıl düzenli olarak yayımladığı İlerleme Raporu’nu açıkladı. İsim değişikliğine gidilerek “Türkiye Ülke Raporu” olarak adlandırılmaya başlanan belgede Türkiye’ye insan hakları ihlalleri ve OHAL uygulamaları konusunda sert eleştiriler getirildi. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, ise “tarihin en sert raporu” olarak nitelenen belgenin yetersiz olduğunu savunarak “AB Komisyonu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a net bir mesaj verme şansının kaçırıldığını” belirtti.

Kati Piri, “Mevcut koşullar altında, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vizesiz serbestisinin başlatılması gibi girişimlere yer yok” ifadelerini kullandı.

Kati Piri’nin Kişisel blog sayfasından paylaştığı AB İlerleme Raporu’na ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl yaşanan gelişmelere dair analizleri beklendiği gibi acımasızca. Ancak Komisyon politik sonuçları ortaya koyamadı. Avrupa Birliği’ne üyelik hayali, demokrasinin temel prensiplerini bile koruyamayan yeni anayasa kabul edildiğinde dahi canlı tutuluyor. Avrupa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a politikalarının Avrupa Birliği’ne katılım sürecine dair sonuçları olacağına dair geçen yıl Avrupa Parlamentosu’nun yaptığı gibi net bir mesaj verme şansını kaçırdı.

Mevcut koşullar altında, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vizesiz serbestisinin başlatılması gibi girişimlere yer yok.

Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan, “yeni anayasanın yürürlüğe girmesi halinde Ankara ile katılım müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerektiği” yönündeki uyarı Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenseydi oldukça kuvvetlendirilebilirdi.”

Kati Piri’nin blogunda yer alan yazıda “Avrupa Parlamentosu, bu yaz yayınlanacak olan Türkiye'ye ilişkin yıllık raporunda Raportör Kati Piri'nin bulgularını sunacak” hatırlatmasında bulunuldu.