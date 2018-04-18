Starbucks, o tarihte 8 bin şubesini kapatıp...

Geçen hafta ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks şubesinde iki siyahinin gözaltına alınmasının etkileri sürüyor.

Binlerce kişinin protestosuyla karşı karşıya kalan Starbucks geri adım atmış ve özür dilemişti. Starbucks'tan sonra yapılan açıklamaya gere ise şirket, 29 Mayıs günü ABD'deki 8 binden fazla şubesini kapatarak çalışanlarına eğitim verecek.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, 29 Mayıs'ta öğleden sonra 8 bini aşkın şubesini kapatarak, çalışanlara ırk ayrımcılığına karşı eğitim verme kararı aldı.

Starbucks skandalında yeni gelişme!

İKİ SİYAHİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Programa yaklaşık 175 bin Starbucks çalışanı katılacak. Geçen hafta şirketin Philadelphia kentindeki bir şubesinde personelin şikâyeti üzerine arkadaşlarını bekleyen iki siyahi gözaltına alınmıştı.