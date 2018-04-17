Rusya'da futbol maçını ayı başlattı

Bu yaz Rusya'da gerçekleşecek FIFA 2018 Dünya Kupası öncesinde Rusya Profesyonel Futbol Ligi kapsamında Pyatigorsk kentinden Maşuk-KMV ile Narzan kentinden Anguşt takımları arasında yapılacak maçta ilginç anlar yaşandı. Maçı, Tim isimli bir ayı başlattı. İki ayağı üstünde duran Tim, alkışlamayı da ihmal etmedi ve maç öncesinde futbol topunu hakeme verdi.

Maç, Anguşt takımının 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Stadyum sunucusu esprili bir dille, Tim'in Dünya Kupası maçlarını açacağını söyledi. Ancak gerçekte bu yönde bir karar olup olmadığı bilinmiyor.