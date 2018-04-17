Rusya’dan tartışma yaratacak Suriye iddiası

Suriye’nin Doğu Guta bölgesine Duma kentinde 7 Nisan günü sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ABD ile Rusya'yı savaşın eşiğine gelirken, Moskova’dan tartışma yaratacak bir iddia geldi.

Hürriyet- Rusya Savunma Bakanlığı yayın organı “Zvezda” kanalı, Duma’da muhaliflere ait bir kimyasal silah lavoratuvarı bulduklarını öne sürdü.

Rusya Radyasyon, Biyolojik ve Kimyasal Silahlarla Mücadele Birimi’nden Aleksander Radiyonov “Zvezda” ekranlarından, Duma’da bir binanın bodrum katında laboratuvar keşfettiklerini söyledi.

Radiyonov, “Bodrum katındaki bulgular arasında 3-4 çeşit kimyasal bileşim tespit ettik. Bunlar İprit türü kimyasal silahın üretiminde kullanılıyor. Aynı yerde klor dolu fıçılar da bulduk. Bu fıçılardaki klorun kimyasal saldırı mizanseni için kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi.