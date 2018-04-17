Hakan Atilla’nın eşinden ABD'li hakime mektup

Hürriyet- Atilla’nın 3 Ocak’taki karar duruşmasına gelerek eşine sarılan Burçin Atilla, Hakim Berman’a hitaben yazdığı mektubunda “Hakansız bir hayat bilmiyorum, istemiyorum” ve “Hayatıma devam edemiyorum”, “ Hayallerimiz var bizim köyde tavuk, keçi yetiştireceğiz”, Lütfen Hakan’ı bizde bağışlayın ve hayallerimizi gerçekleştirmemize izin verin”, “Hakan’ı mahkum etmeyin. Sağduyunuza güveniyor, merhametinize sığınıyorum.”diye yazdı.

Hakan Atila’nın çok iyi bir baba olduğunu anlatan Burçin hanım, çok sevdikleri oğullarının ismini kendi isimlerindeki heceleri birleştirerek Burkan koyduklarını belirtti.

Oğullarını hayata hazırlarken ona hep dürüstlükle ilgili mesajlar verdiğini yazan Burçin hanım, eşinin 80 yaşındaki halasıyla dizi izleyen, 5 yaşındaki yeğenleriyle de dans ettiğini mektubunda anlattı. Hakan beyin çevresine doğa sevgisi aşıladığını kendi çizdiği yağlı boya tablolarla dolu evlerindeki çiçekler ve muhabbet kuşlarının bakımını da kendisi yaptığını yazdı.

Mektubunda “Hakan için kırmızı çizgi yalan söylenmesi ve ikiyüzlülüktür” ifadesini de kullanan Burçin hanım, bu nitelikteki insanları hayatından çıkarmak için bir dakika tereddüt etmediğini, bu yüzden çevrelerinin gerçek dostlarla dolu olduğunu da kaydetti.

Burçin Atilla’nın eşinin tutuklanması sonrasındaki hislerini ise hakim Berman’a şöyle anlatıyor;

'Sayın hakim, Hakan ülkenizde tutuklandığından beri hayat bizim için durdu. Öncelikle benim hayatımın her anını paylaştığım sevgili eşimden ayrı kalmak, onu bitip tükenmek bilmeyen bir özlemle beklemek beni ve ailemizi perişan ediyor. Hakan olmadan her şey anlamsız, evden çıkmıyor, sosyal hayata iştirak etmiyor, gülmüyor, doğru dürüst yemek bile yiyemiyorum. Kısacası hayatıma devam edemiyorum.”

Sayın hakim, tutuklandığı ilk günden beri yanlışlığın anlaşılmasını bekleyerek ve dileyerek geçiriyorum günlerimi, Sizden Hakan’ın mahkemede çizilen profiline değil, tüm hayatı boyunca nasıl yaşadığı, kişilik ve karakteriyle değerlendirmenizi rica ediyorum. Hakan’ın ne daha önce, ne de bundan sonra suç işleyebileceğine, yasaları çiğneyebileceğine inanamam. Hayallerimiz var bizim; oğlumuzu başarıyla üniversiteden mezun olduğunu görüp köyde, tavuk, keçi besleyeceğimiz, meyve, sebze yetiştireceğimiz, tüm ailemizi büyük bir masa etrafında toplayacağımız bir ev sahibi olmak gibi masum ve mütevazi hayaller. Lütfen hakan’ı bizde bağışlayın ve hayallerimizi gerçekleştirmemize izin verin.

…. Hakan’ı mahkum etmeyin. Sağduyunuza güveniyor, merhametinize sığınıyorum.

Saygılarımla,'

Burçin Atlla