Macron'dan Ankara'yı hedef alan açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, Balkanlar ile ilgili Ankara’yı hedef alan bir çıkış yaptı.

GÜVEN ÖZALP/HÜRRİYET- Son günlerde başta Suriye’de yaşanan gelişmeler olmak üzere Türkiye’nin tepkisini çeken açıklamalarıyla dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, bu kez de Balkanlar ile ilgili Ankara’yı hedef alan bir çıkış yaptı.



Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa’nın geleceği konusunda düzenlenen bir oturumda konuşan Macron, “Türkiye’ye ve Rusya’ya dönük bir Balkanlar istemiyorum” dedi.

Türkiye’nin ve Rusya’nın, Balkan ülkeleri ile olan bağları özellikle son yıllarda yeniden gündeme getirilmeye ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu iki ülkenin bölgedeki etkisi karşısında etkisiz kaldığı tezi işlenmeye başlandı. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Balkanlar’a yönelik yeni bir genişleme stratejisi belirlemesinin ve şartları karşılayan ülkeler için 2025’i üyelik tarihi olarak vermesinin ardında da bu yatıyor.

Macron, Türkiye’nin üyelik sürecinin devamını sorgulayan ve son dönemde özellikle Yunanistan ile yaşanan gerginliklere yönelik soruları ise cevapsız bıraktı.

AB’YE BALKAN FRENİ

Macron, Türkiye ve Rusya’nın bölgedeki etkisine rağmen AB Komisyonu’nun bu planına mevcut şartlarda karşı olduğunu söyledi. Balkan ülkelerine Avrupa perspektifi verilmesinden yana olduğunu ifade eden Macron, mevcut kurallarla ve reform yapılmaksızın Balkan ülkelerinin üyeliğine karşı çıktı. Macron, “AB’yi derinleştirmeden herhangi bir genişlemeye karşıyım” diye konuştu.

SURİYE’DEN ELİNİ ÇEK

AP’deki bazı parlamenterler, Macron’a yönelik olarak, ‘Suriye’den elini çek’ yazılı pankartlar açtı. ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki üç tesisi hedef alan hava saldırısını savunan Macron ise kimseye savaş ilan etmediklerini belirterek, “Biz terör örgütü DEAŞ ile savaş yürütüyoruz Başar Esad ise halkına karşı” dedi. Suriye’de paralel bir savaş yürütüldüğünü kaydeden Fransa Cumhurbaşkanı, “Esad’a karşı savaşta değiliz ancak kırmızı çizgileri aştı” diye konuştu. Macron, üç ülke tarafından düzenlenen operasyonun uluslararası toplumun onurunu korumak için yapıldığını savundu.

Suriye’deki kimyasal saldırı sonrası yayımlanan fotoğraf ve görüntülere atıf yapan Macron, “Uluslararası hukuka bakalım ve nereye gitmek istediğimizi kendimize soralım. İlkeler bizim, gerçekler başkaları için mi? Hayır” diyerek son gelişmeler karşısında tepkisiz kalınmasının mümkün olmadığı mesajı verdi.