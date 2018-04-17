Dünya devi için skandal iddia

Amazon’un İngiltere’nin Staffordshire şehrinde bulunan deposuna çalışan gibi giren yazar James Bloodworth, şirketin ürün paketleme ve gönderim işlerini üstlenen çalışanların inanılmaz şartlarda çalıştıklarını ortaya çıkardı.

İngiliz The Sun Gazetesi’ne konuşan Bloodworth, “Üst katta çalışanlar tuvalete gitmek için dört kat merdiven inmek zorunda kalıyor. ‘Boş geçirdikleri’ zaman yüzünden cezalandırılmaktan ve işlerini kaybetmekten korkan insanlar tuvaletlerini şişelere yapıyordu.” dedi.

HEDEFİ TUTTURAMAYANA UYARI PUANI

Amazon’un depo çalışanlarının ürünleri ne kadar hızlı seçip paketlediğini takip ettiği ve çok sıkı zamanlanmış molalar ile hedefler belirlediği biliniyordu. Şirket, uzun molalar veren veya hedeflerini tutturamayan çalışanlarına uyarı puanları veriyor.

DÖRTTE ÜÇÜ TUVALETE GİTMEKTEN ÇEKİNİYOR

İngiltere’deki 241 Amazon depo çalışanıyla gerçekleştirilen ve sonuçları hafta başında yayınlanan bir başka anket çalışması ise çalışanların dörtte üçünün zaman kısıtlamaları nedeniyle tuvalete gitmeye çekindiklerini ortaya çıkardı.