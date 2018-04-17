Facebook'tan bir skandal daha

Bir ABD federal yargıcı, Facebook’un izin almaksızın kullanıcıların yüz taslaklarını oluşturarak yasaları çiğnediğine ve toplu davada yargılanmasına karar verdi.

ABD, Facebook’un pratikleri üzerinde kurduğu baskıyı artırmaya devam ediyor. Yargıç, Facebook’un fotoğraflardaki kişileri etiketleme önerisi sunmak için kullanıcılardan izin almadan onlara ait yüz verileri oluşturmasının yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

FACEBOOK MİLYONLARI KAYBETTİ: HESAPLARINI SİLENLERİN SAYISI...

Yargıç, Facebook’un sonuçları milyarlarca dolar olabilecek toplu davada yargılanmasını istiyor. Mahkeme kararı, Cambridge Analytica veri skandalı sonrasında Facebook’a karşı artan veri gizliliği endişelerini daha da artırıyor.

MARK ZUCKERBERG'İN GÜVENLİK MASRAFI DUDAK UÇUKLATTI!

ABD Bölge Yargıcı James Donato, San Francisco federal mahkemesinde verdiği kararda, yüz temalarına dair sorunun toplu davayla en iyi şekilde çözülebileceğini belirtti. Toplu davada Facebook aleyhine bir karar çıkarsa, söz konusu uygulamadan muzdarip olan tüm kullanıcılar (2 milyarı aşkın Facebook kullanıcısı) göz önünde bulundurularak sosyal ağa astronomik bir ceza kesilebilir.