16 Nisan 2018 13:30

Rusya'dan ABD'ye çok sert açıklama!

Rusya'dan ABD'ye çok sert açıklama!
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemesi durumunda, bunun 'daha sert bir cevabı' tetikleyeceğini açıkladı.
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