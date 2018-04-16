Ege'de Yunanistan provokasyonundan ilk görüntü

Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar.

Başbakan Yıldırım'dan Yunanistan'a: Cevap veririz

EGE'DEKİ KARDAK KRİZİ

Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Kriz, Ocak 1996'da Figen Akat adlı Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştı. Her iki ülke geminin kendi karasuları içerisinde olduğunu ileri sürmüş, Yunan donanmasının kayalıklardan birine asker çıkarması ve Yunan bayrağı dikmesiyle kriz büyümüştü. 31 Ocak 1996 günü Türk SAT komandoları diğer Kardak kayalığına çıkarak Türk bayrağı dikmişti. Kriz, ABD'nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla bayrakların indirilmesi ve askerlerin geri çekilmesiyle sona ermişti.