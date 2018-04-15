ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Donald Trump’ın operasyon sonrası "Görev başarı ile tamamlandı” sözleri hakkında Haley, bu terimin hem siyasi hem de askeri olarak karşılığı olduğunu belirtti. Trump’ın askeri anlamdaki karşılığı kullandığını söyleyen Haley, bu terimin askeri literatürde “belirli olan bir görevi” tamamlamak olduğunu ifade etti.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Haley, "ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlıyor. Rusya'ya yeni yaptırımların gerekçesi Suriye'ye destek vermesi" dedi.

Rusya'ya yeni yaptırımların pazartesi açıklanacağı kaydedildi.