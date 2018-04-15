15 Nisan 2018 15:30

Trump'tan son dakika açıklaması!

Trump'tan son dakika açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyonu konusunda yeni bir tweet attı.
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Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde ve böylesi bir kesinlikle olarak gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı. Trump, tartışma yaratan 'Görev Tamamlandı' ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu ve yeniden kullanılması gerektiğini söyledi.

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