Hürriyet- Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkanlığı, toplam 103 seyir füzesi atıldığını bunların 71’nin Suriye’nin füze savunma sistemiyle engellendiğini söyledi.
15 Nisan 2018 09:50
Moskova: Füzelerin 71’i engellendi
103 füzeden 71'i engellendi
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