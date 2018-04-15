15 Nisan 2018 09:50

Moskova: Füzelerin 71’i engellendi

Moskova: Füzelerin 71’i engellendi
103 füzeden 71'i engellendi
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Hürriyet- Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkanlığı, toplam 103 seyir füzesi atıldığını bunların 71’nin Suriye’nin füze savunma sistemiyle engellendiğini söyledi.

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