BMGK'da Rusya'nın tasarısı reddedildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin 'kınanmasını' isteyen karar tasarısı sundu.

Rusya'nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten itidal çağrısı

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

RUSYA’NIN BM TEMSİLCİSİ: ABD TERÖRİSTLERE GÖZ YUMUYOR’

Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Suriye'ye yönelik saldırılar ile uluslararası hukukun bariz bir şekilde ayaklar altına alındığını söyledi.

Vassily Nebenzia, "Suriye'ye yönelik saldırganlık, felaket boyuttaki biri insani durumu daha da kötü hale getiriyor" dedi.

Nebenzya “ABD Suriye’deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor” ifadesini kullandı.