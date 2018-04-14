Pentagon'dan Suriye açıklaması

Pentagon "Tüm hedefleri başarıyla vurduk" ifadelerini kullandı.

PENTAGON: TÜM HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Pentagoon sözcüsüDana White gazetecilere yaptığı açıklamada ABD-Fransa- İngiltere ortak operasyonu ile Suriye'ye yönelik füze saldırılarında 'tüm hedefleri başarıyla vurduklarını' öne sürdü.

White " Suriye'de sorun aramıyoruz ancak uluslararası hukukun bu kadar ağır şekilde ihal edilmesine izin veremeyiz. Tüm hedefleri başarıyla vurduk. Saldırılar meşru, yasal ve orantılıydı" dedi.

"Esad hükümetinin kimyasal silah programı sağlam darbe aldı" diyen White "Kimyasal silahları tekrar kullanma kabiliyetinin ciddi ölçüde azaldığına eminiz" diye konuştu.